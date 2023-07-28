МОК обвинил Великобританию в нарушении Олимпийской хартии из-за позиции по российским спортсменам

Международный олимпийский комитет (МОК) раскритиковал правительство Великобритании, поддерживающее изоляцию российских и белорусских спортсменов и не допускающее до турниров внутри страны.

«Однако правительство Великобритании оказалось не готово принять этот подход в отношении квалификационных олимпийских соревнований в Лондоне. Более того, оно предложило государственную поддержку тем британским атлетам, которые решили бы бойкотировать турнир с участием атлетов с паспортами России и Беларуси. Такая поддержка бойкоту противоречит правилам международного спорта и Олимпийской хартии, которая запрещает любую дискриминацию», — приводят «РИА Новости» сообщение пресс-службы МОК.

Ранее организация отказала Великобритании в проведении квалификационных соревнований на Олимпиаду в Париже по спортивному скалолазанию, BМX-фристайлу, брейкингу и скейтбордингу из-за того, что британское правительство требует от российских и белорусских спортсменов подписать декларацию о нейтралитете.

До этого МОК рекомендовал остальным спортивным организациям допустить россиян и белорусов до международных турниров на условиях нейтралитета и отсутствия связей с вооружёнными силами своих стран.