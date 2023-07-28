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Колесников выиграл Кубок России на дистанции 50 метров на спине

В полуфинале пловец установил новый мировой рекорд.
Колесников выиграл Кубок России на дистанции 50 метров на спине
28 июля 2023 18:47
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Российский пловец Климент Колесников стал победителем финального заплыва финала Кубка России на дистанции 50 метров на спине.

Он проплыл дистанцию за 23,68 секунды. Второе место занял Павел Самусенко с результатом 24,34 секунды, третье у Мирона Лифинцева – 24,56 секунды.

Ранее в полуфинальном заплыве Колесников установил рекорд мира на этой дистанции, проплыв дистанцию за 23,55 секунды. Прежний мировой рекорд принадлежал американскому пловцу Хантеру Армстронгу (23,71 секунды).

источник: «Советский спорт»
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