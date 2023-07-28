Колесников выиграл Кубок России на дистанции 50 метров на спине

Российский пловец Климент Колесников стал победителем финального заплыва финала Кубка России на дистанции 50 метров на спине.

Он проплыл дистанцию за 23,68 секунды. Второе место занял Павел Самусенко с результатом 24,34 секунды, третье у Мирона Лифинцева – 24,56 секунды.

Ранее в полуфинальном заплыве Колесников установил рекорд мира на этой дистанции, проплыв дистанцию за 23,55 секунды. Прежний мировой рекорд принадлежал американскому пловцу Хантеру Армстронгу (23,71 секунды).