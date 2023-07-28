Бывший полузащитник сборной Нидерландов приговорен к 7 годам за незаконный оборот наркотиков

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Давид Мендес да Силва приговорен к семи годам тюрьмы за незаконный оборот наркотиков, сообщает Goal.

По данным источника, суд в Роттердаме вынес приговор сорокалетнему спортсмену 28 июля. Обвиняемого признали виновным в ввозе в страну двух партий кокаина весом 74 и 105 килограмм.

Мендес да Силва завершил карьеру в 2017 году. Он играл в составе «Спарты», «Аякса», «Бреды», АЗ, «Зальцбурга» и «Панатинаикоса». На его счету семь матчей за сборную Нидерландов.