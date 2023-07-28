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Колесников завоевал второе золото за день на Кубке России по плаванию

Ранее спортсмен первенствовал на дистанции 50 м на спине.
28 июля 2023 20:38
автор: Александр Евграфов

Серебряный призер Олимпиады Климент Колесников победил на дистанции 50 м кролем в финале Кубка России по плаванию, который проходит в Казани.

Он проплыл дистанцию за 21,76 секунды. Серебро завоевал Егор Корнев с результатом 22,01 секунды, бронза у Павла Самусенко (22,08).

Ранее в пятницу Колесников первенствовал в финальном заплыве на 50 м на спине. Ранее в полуфинальном заплыве Колесников установил рекорд мира на этой дистанции, проплыв дистанцию за 23,55 секунды. Прежний мировой рекорд принадлежал американскому пловцу Хантеру Армстронгу (23,71 секунды).

источник: «Советский спорт»
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