Колесников завоевал второе золото за день на Кубке России по плаванию

Серебряный призер Олимпиады Климент Колесников победил на дистанции 50 м кролем в финале Кубка России по плаванию, который проходит в Казани.

Он проплыл дистанцию за 21,76 секунды. Серебро завоевал Егор Корнев с результатом 22,01 секунды, бронза у Павла Самусенко (22,08).

Ранее в пятницу Колесников первенствовал в финальном заплыве на 50 м на спине. Ранее в полуфинальном заплыве Колесников установил рекорд мира на этой дистанции, проплыв дистанцию за 23,55 секунды. Прежний мировой рекорд принадлежал американскому пловцу Хантеру Армстронгу (23,71 секунды).