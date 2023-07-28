Стал известен состав сборной России по художественной гимнастике на Игры стран СНГ

Арина Аверина и Лала Крамаренко вошли в состав сборной России на Игры стран СНГ, сообщает ТАСС со ссылкой на гимнастку Анну Попову, которая также выступит в этом турнире.

«В Минске я буду выступать с тремя видами, поэтому сегодня обруч не тренировала. Арина Аверина выступает с обручем, Лала Крамаренко — в четырех видах. Ирина Александровна (Винер, главный тренер сборной России) так нас распределила», — приводит источник слова Поповой.

Вторые Игры стран СНГ пройдут с 4 по 11 августа в нескольких городах Беларуси. Первые Игры стран СНГ прошли в Казани в 2021 году.