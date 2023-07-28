ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Стал известен состав сборной России по художественной гимнастике на Игры стран СНГ

Соревнования состоятся в Беларуси.
Стал известен состав сборной России по художественной гимнастике на Игры стран СНГ
28 июля 2023 21:52
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Арина Аверина и Лала Крамаренко вошли в состав сборной России на Игры стран СНГ, сообщает ТАСС со ссылкой на гимнастку Анну Попову, которая также выступит в этом турнире.

«В Минске я буду выступать с тремя видами, поэтому сегодня обруч не тренировала. Арина Аверина выступает с обручем, Лала Крамаренко — в четырех видах. Ирина Александровна (Винер, главный тренер сборной России) так нас распределила», — приводит источник слова Поповой.

Вторые Игры стран СНГ пройдут с 4 по 11 августа в нескольких городах Беларуси. Первые Игры стран СНГ прошли в Казани в 2021 году.

источник: ТАСС
Представитель Николсона рассказал о будущем форварда в «Спартаке»
Игрок может перебраться в Европу.
28.07.2023 22:49
Футбол
автор: Александр Кожевников
Чемпион Европы 2021 года будет выступать под флагом Словении
Российский гроссмейстер сменил спортивное гражданство.
28.07.2023 22:43
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Якименко назвал допуск Харлан до Олимпиады «хитрым решением со стороны МОК»
Якименко назвал допуск Харлан до Олимпиады «хитрым решением со стороны МОК»
Украинка получила квоту на Олимпиаду.
28.07.2023 22:32
Фехтование
автор: Александр Кожевников
Команда легенд сборной России победила команду звезд Африки в товарищеском матче
Игра состоялась в рамках саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге.
28.07.2023 22:16
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Акрон» разгромил тульский «Арсенал» в матче 3-го тура Первой лиги
Два гола в матче были забиты с пенальти.
28.07.2023 22:01
Футбол
автор: Александр Евграфов
Магнуссен потеряет три позиции на старте гонки в Бельгии за блокировку Леклера
Кевин будет стартовать 16-м.
28.07.2023 21:47
Формула-1
автор: Александр Кожевников
Глава RCC Клименко намекнул, что Мусаев подписал контракт с UFC
На турнире RCC 16 Мусаев победил Алексея Кунченко техническим нокаутом.
28.07.2023 21:46
ММА
автор: Александр Евграфов
«Аль-Ахли» объявил о назначении нового тренера
Специалист пробыл безработным несколько часов.
28.07.2023 21:38
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Возраст своё берёт». Кунченко после поражения в бою с Мусаевым объявил о завершении карьеры
«Возраст своё берёт». Кунченко после поражения в бою с Мусаевым объявил о завершении карьеры
Алексей проиграл техническим нокаутом в первом раунде.
28.07.2023 21:30
ММА
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.