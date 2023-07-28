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Международная федерация фехтования объяснила отмену дисквалификации Харлан

По мнению главы организации, это решение соответствует олимпийскому духу.
Международная федерация фехтования объяснила отмену дисквалификации Харлан
28 июля 2023 22:59
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Временный глава Международной федерации фехтования (FIE) Эммануэль Кациадакис прокомментировал отмену дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан.

«Мы всесторонне обсудили этот вопрос и встретились с Харлан. Также после консультаций с Международным олимпийским комитетом мы считаем, что это решение принято в соответствии с олимпийским духом. Это также послание чуткости и понимания нашим членам и всем спортивным федерациям, поскольку мир сталкивается с огромными проблемами», - приводит слова Кациадакиса сайт FIE.

При этом федерация отмечает, что решение о дисквалификации было принято справедливо и в соответствии с регламентом организации.

Федерация дисквалифицировала Харлан на чемпионате мира в Милане из-за того, что спортсменка не пожала руку Смирновой после поражения в 1/32 финала. Согласно правилам фехтования, поединок считается незавершенным без рукопожатия.

Спортсменка получила черную карточку, что лишало ее возможности участия в командных соревнованиях, в которых разыгрываются олимпийские лицензии.

Однако федерация пересмотрела свое решение и разрешила Харлан выступить в командных соревнованиях, которые пройдут 29-30 июля.

Ранее Международный олимпийский комитет заявил, что гарантирует Харлан участие в Олимпийских играх в Париже, даже если та не сможет попасть туда собственными силами.

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