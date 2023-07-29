Хачанов вернулся к тренировкам после травмы

Российский теннисист Карен Хачанов спустя семь недель после травмы вернулся к тренировкам.

«Вернулся на корт спустя 7 недель. Очень счастлив», — говорится в сообщении, опубликованном Хачановым в соцсетях. К публикации также приложено видео с тренировки.

Россиянин получил стрессовый перелом и частичный перелом кости крестца по ходу Открытого чемпионата Франции. Из-за поврежденияХачанов пропустил и третий турнир Большого шлема в сезоне – Уимблдон.

В настоящее время Карен Хачанов занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.