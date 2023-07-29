Известен состав российской команды по художественной гимнастике на Игры стран СНГ

Сборная России по художественной гимнастике объявила состав команды для участия в Играх стран СНГ.

Соревнования пройдут в одиннадцати городах Беларуси

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на гимнастку Анну Попову, в состав также вошли Арина Аверина и Лала Крамаренко.

«В Минске я буду выступать с тремя видами, поэтому в пятницу обруч не тренировала. Арина Аверина выступает с обручем, Лала Крамаренко — в четырех видах. Ирина Александровна Винер так нас распределила», — заявила Попова.

Российские гимнастки смогут принимать участие в международных стартах в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.