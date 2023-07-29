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Известен состав российской команды по художественной гимнастике на Игры стран СНГ

Соревнования пройдут в Минске с 4 по 6 августа.
29 июля 2023 09:10
автор: Александр Поволоцкий

Сборная России по художественной гимнастике объявила состав команды для участия в Играх стран СНГ.

Соревнования пройдут в одиннадцати городах Беларуси

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на гимнастку Анну Попову, в состав также вошли Арина Аверина и Лала Крамаренко.

«В Минске я буду выступать с тремя видами, поэтому в пятницу обруч не тренировала. Арина Аверина выступает с обручем, Лала Крамаренко — в четырех видах. Ирина Александровна Винер так нас распределила», — заявила Попова.

Российские гимнастки смогут принимать участие в международных стартах в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

источник: ТАСС
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