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Президент World Aquatics негативно высказался об изоляции российских спортсменов

Пловцы из этих государств временно отстранены от международных соревнований.
29 июля 2023 11:30
автор: Александр Поволоцкий

Глава Международной федерации плавания Хусейн Аль-Мусаллам высказался об изоляции российских и белорусских спортсменов от международных стартов.

Ранее Украина выступила с предложением к World Aquatics об отстранении ВФП.

«Мы должны быть уверены в целостности соревнований и безопасности атлетов России, Беларуси и других стран, когда они приезжают. Пока мы не видим никаких улучшений по этим двум направлениям. Другой важный фактор – эти спортсмены из России и Беларуси. Если мы продолжим держать их в изоляции, это будет нехорошо для нас, World Aquatics. И для них тоже», — цитирует Аль-Мусаллама Yonhap.

источник: Yonhap News Agency
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