Президент World Aquatics негативно высказался об изоляции российских спортсменов

Глава Международной федерации плавания Хусейн Аль-Мусаллам высказался об изоляции российских и белорусских спортсменов от международных стартов.

Ранее Украина выступила с предложением к World Aquatics об отстранении ВФП.

«Мы должны быть уверены в целостности соревнований и безопасности атлетов России, Беларуси и других стран, когда они приезжают. Пока мы не видим никаких улучшений по этим двум направлениям. Другой важный фактор – эти спортсмены из России и Беларуси. Если мы продолжим держать их в изоляции, это будет нехорошо для нас, World Aquatics. И для них тоже», — цитирует Аль-Мусаллама Yonhap.