Тренер по гимнастике из Красноярского края обвиняется в грубом обращении с ребёнком

Полиция города Енисейска Красноярского края обвиняет тренера по художественной гимнастике в применении физической силы к ребенку.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД по Красноярскому краю, заявление поступило от матери юной спортсменки.

После двух занятий 5-летняя гимнастка устала и подошла к наставнику, чтобы рассказать о своем тяжелом состоянии. 41-летняя тренер оттолкнула девочку и заставила продолжить тренировку. После этого спортсменка сообщила об инциденте материи. Женщина посмотрела его на записях с камер видеонаблюдения.

Полицейские составили протокол по статье «Побои». Материалы проверки направлены в суд.