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Шведская пловчиха Сара Шёстрём установила новый мировой рекорд на дистанции 50 м

Она улучшила своё же достижение шестилетней давности.
29 июля 2023 16:20
автор: Виталий Овсянников

29-летняя шведская пловчиха Сара Шёстрём одержала победу в полуфинальном заплыве на 50 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в японской Фукуоке.

Ей удалось установить мировой рекорд 23,61 секунды. Она улучшила своё же достижение (23,67), которое установила на ЧМ‑2017 в Будапеште.

Напомним, шведская спортсменка является олимпийской чемпионкой. В 2016 году в Рио-де-Жанейро она выиграла золото на дистанции 100 метров баттерфляем. Также она является 11-кратной чемпионкой мира.

источник: «Советский спорт»
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