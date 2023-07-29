Шведская пловчиха Сара Шёстрём установила новый мировой рекорд на дистанции 50 м

29-летняя шведская пловчиха Сара Шёстрём одержала победу в полуфинальном заплыве на 50 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в японской Фукуоке.

Ей удалось установить мировой рекорд — 23,61 секунды. Она улучшила своё же достижение (23,67), которое установила на ЧМ‑2017 в Будапеште.

Напомним, шведская спортсменка является олимпийской чемпионкой. В 2016 году в Рио-де-Жанейро она выиграла золото на дистанции 100 метров баттерфляем. Также она является 11-кратной чемпионкой мира.