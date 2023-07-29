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Двукратный олимпийский чемпион Рылов хочет завершить карьеру в следующем году

Причиной этому может стать отстранение россиян.
29 июля 2023 18:32
автор: Степан Шереметьев

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов планирует завершить карьеру после следующего сезона и не рассчитывает выступить на Олимпийских играх в Париже.

«Я в любом случае планировал, что следующий год последний. И я в принципе думаю, что у нас не будет Олимпийских игр. У российских спортсменов, насколько я знаю, будут альтернативные старты, поэтому готовлюсь к ним. Я уже просто не поеду. Я думаю, меня не захотят допускать туда по большей степени», — сказал «РИА Новости» 26-летний Рылов, комментируя ситуация с возможным допуском российских пловцов на Олимпийские игры.

На Играх в Токио Евгений выиграл две золотые медали — на дистанциях 100 и 200 м на спине. Также в его активе бронза Олимпиады в Рио-де-Жанейро (200 м спина) и серебро Токио в эстафете 4×200 м вольным стилем. Ранее стало известно, что Международная федерация плавания (World Aquatics) примет решение о предоставлении допуска российским и белорусским спортсменам на соревнования под своей эгидой позднее в 2023 году.

источник: «РИА Новости»
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