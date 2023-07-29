Стало известно содержание письма для получения нейтрального статуса в случае первого отказа

Стало известен примерный текст писем, которые получают российские и белорусские спортсмены в том случае, если их первый запрос о присвоении нейтрального статуса отклоняется.

«Мы хотели бы, чтобы вы уточнили, относится ли ваше заявление о том, что вы «против войны», не только к войне в целом, но и конкретно к войне России против Украины. В связи с этим просим Вас также подтвердить, что Вы не считаете войну на Украине необходимой для целостности и защиты Российской Федерации. После получения вашего ответа UCI примет решение по вашей заявке и вашему праву на участие в мероприятиях Международного календаря UCI. Благодарю заранее за ваше сотрудничество», – говорится в письме.

Напомним, в феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных турниров. Весной 2023-го МОК рекомендовал организациям допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и на условии отсутствия связи с вооружёнными структурами своих стран.