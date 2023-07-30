Рута Мейлютите установила рекорд мира на дистанции 50 м брассом

Олимпийская чемпионка Рута Мейлютите выиграла финальный заплыв на дистанции 50 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Фукуоке.

Спортсменка из Литвы финишировала с результатом 29,16 секунды. Второе место заняла американка Лилли Кинг, уступившая победительнице 0,78 секунды.

Мейлютите установила мировой рекорд, побив достижение итальянки Бенедетты Пилато. В 2021 году она проплыла дистанцию за 29,3 секунды.

Представительница Италии финишировала третьей (+0,88) в заплыве на ЧМ-2023.