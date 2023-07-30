«Торпедо» потеряло очки в матче с «Черноморцем» в Первой лиге

Футболисты московского «Торпедо» сыграли вничью с новороссийским «Черноморцем» в матче 3-го тура Первой лиги. Встреча в «Лужниках» завершилась со счётом 1:1.

Счет открыли гости на 27-й минуте благодаря точному удару Шамиля Саадуева. Хозяева отыгрались на 52-й минуте. Гол забил Серна Рейна.

«Торпедо» завоевало в трёх матчах 7 очков и находится на втором месте в турнирной таблице. «Черноморец» все три матча этого сезона сыграл вничью и занимает 13-е место.

В следующем туре «Торпедо» примет саратовский «Сокол», а «Черноморец» в гостях встретится с «Нефтехимиком».