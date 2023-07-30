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«Шинник» победил «Волгарь» в матче 3-го тура Первой лиги

Ярославский клуб добился первой победы в этом сезоне.
30 июля 2023 18:18
автор: Александр Евграфов

Ярославский «Шинник» одержал первую победу в этом розыгрыше Первой лиги. Матч в Ярославле с астраханским «Волгарём» завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе победителей отличились Илья Рубцов (42-я минута) и Вячеслав Зинков (47). У гостей гол на счету Ильи Зуева (62).

В двух предыдущих матчах «Шинник» потерпел поражения и набрал в трёх турах три очка. «Волгарь» проиграл третью игру подряд и не набрал очков в этом сезоне.

В следующем туре «Шинник» примет «Химки», а «Волгарь» отправится в гости к «Кубани».

источник: «Советский спорт»
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