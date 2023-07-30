ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В ЦСКА будут добиваться отмены красной карточки Гайичу

В матче с «Ахматом» было назначено пять пенальти.
30 июля 2023 23:54
автор: Александр Евграфов

Московский ЦСКА будет добиваться отмены красной карточки, показанной Милану Гайичу в матче второго тура Российской премьер-лиги с «Ахматом», сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям ЦСКА Кирилла Брейдо.

В матче второго тура главный судья матча Владислав Безбородов в конце первого тайма удалил Гайича с поля после консультаций с видеоассистентом рефери.

Всего Безбородов назначил в матче пять пенальти.

«Да, будем», - ответил Брейдо на вопрос о том, будет ли ЦСКА добиваться отмены красной карточки Гайича.

ЦСКА победил «Ахмат» со счетом 3:2.

источник: «РИА Новости»
Голы Силвы и Нкунку принесли «Челси» победу над «Фулхэмом» в товарищеском матче
Встреча английских клубов состоялась на стадионе «Федэкс Филд» в США.
30.07.2023 23:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
На турнире в Вашингтоне зрителей оповестят об отсутствии рукопожатия между Азаренко и Свитолиной
Спортсменки встретятся на корте во вторник, 1 августа.
30.07.2023 23:41
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Фанаты «Шлёнска» вновь продемонстрировали антиукраинские баннеры на матче чемпионата Польши
Болельщики клуба не первый раз проводят политические акции.
30.07.2023 23:38
Футбол
автор: Александр Евграфов
Александр Усик рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру 
36-летний украинец начал выступать на боксёрском ринге в 2005 году. 
30.07.2023 23:29
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Русскоязычный болельщик подвергся нападению после матча чемпионата Польши
Ему порвали шарф из-за русской речи.
30.07.2023 23:27
Футбол
автор: Александр Евграфов
Поединок Бетербиева и Смита был перенесен из-за срочной операции российского боксера
Поединок Бетербиева и Смита был перенесен из-за срочной операции российского боксера
У россиянина диагностирована костная инфекция.
30.07.2023 23:22
Бокс
автор: Александр Евграфов
Сергей Толчинский стал мировым рекордсменом в забеге на 30 метров 
28-летний спортсмен продемонстрировал результат в 3,52 секунды. 
30.07.2023 23:16
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Факел» прокомментировал судейство в матче с «Локомотивом»
В воронежском клубе возмущены решением судей по двум спорным эпизодам.
30.07.2023 23:09
Футбол
автор: Александр Евграфов
Российская команда Team Spirit стала победителем турнира по Dota 2 в Эр-Рияде
Российская команда Team Spirit стала победителем турнира по Dota 2 в Эр-Рияде
За победу в соревнованиях киберспортсмены получили пять миллионов долларов.
30.07.2023 23:07
Киберспорт
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.