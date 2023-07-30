В ЦСКА будут добиваться отмены красной карточки Гайичу

Московский ЦСКА будет добиваться отмены красной карточки, показанной Милану Гайичу в матче второго тура Российской премьер-лиги с «Ахматом», сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям ЦСКА Кирилла Брейдо.

В матче второго тура главный судья матча Владислав Безбородов в конце первого тайма удалил Гайича с поля после консультаций с видеоассистентом рефери.

Всего Безбородов назначил в матче пять пенальти.

«Да, будем», - ответил Брейдо на вопрос о том, будет ли ЦСКА добиваться отмены красной карточки Гайича.

ЦСКА победил «Ахмат» со счетом 3:2.