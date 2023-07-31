Татарева: Винер сказала, что я нужна стране

26-летняя гимнастка Анастасия Татарева назвала Ирину Винер строгой, но справедливой наставницей.

«Если бы она не воспитывала нас с той строгостью и серьезностью, то не было бы такого результата, и Россия не поднималась бы из года в год на высшую ступень пьедестала. Конечно, Ирина Александровна меня отчитывала, но я всегда с улыбкой и огромной благодарностью принимаю ее слова. Когда она что-то говорит, то делает это с добротой», - заявила Татарева в интервью «Газета.Ру».

Также олимпийская чемпионка-2016 рассказала о тяжелой подготовке к ОИ-2020, которая сопровождалась тяжелой семейной ситуацией. Сначала умер брат Анастасии, а затем у её мамы диагностировали онкологическое заболевание.

«Это произошло практически перед стартом. Были действительно тяжелые ситуации. Я их преодолевала, но, скажу честно, хотелось опустить руки, все бросить. Но Винер сказал, что я нужна стране, и я сразу начала тренироваться ещё активнее», - добавила Анастасия.

Напомним, на Олимпийских играх-2020 Татарева завоевала серебряную медаль.