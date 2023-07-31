Губерниев считает, что российским спортсменам не стоит бойкотировать Олимпийские игры и МОК

Российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о том, стоит ли атлетам из России бойкотировать предстоящие Олимпийские игры и Международный олимпийский комитет.

«Только идиот может сейчас говорить о том, что нам нужно бойкотировать МОК и Олимпиаду. Нам сразу же выдадут восьмилетнюю дисквалификацию после бойкота. Слава богу, что есть в стране люди, которые, несмотря на всю сложность ситуации, понимают, что выходит из олимпийского движения, ставить какие-то ультиматумы — не приемлемо», — приводит слова 48-летнего специалиста Sport24.ru.

Добавим, что весной текущего года МОК рекомендовал спортивным федерациями допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.