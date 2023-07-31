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Родионенко рассказала о последствиях для российского спорта в случае ухода из олимпийского движения

МОК пока не принял решение об участии атлетов из РФ в Олимпиаде 2024 года.
31 июля 2023 23:00
автор: Александр Поволоцкий

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на слова депутата Госдумы РФ Сергея Миронова.

Ранее парламентарий призвал призвал Россию выйти из олимпийского движения

«Если мы уйдём из олимпийского движeния, наш спорт многое потеряет, как бы мы ни говорили. Да, мы не должны соглашaться на все их условия, естествeнно, мы не будем выстуaть против своей страны – это всe понимают, но привязывать сюда ухoд из олимпийского движeния – это ошибочно» — приводит «РИА Новости» слова Родионенко.

Отметим, что некоторые российские спортсмены выступают на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

источник: «РИА Новости»
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Спортсменка занимает 286-е место в рейтинге WTA.
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