Родионенко рассказала о последствиях для российского спорта в случае ухода из олимпийского движения

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на слова депутата Госдумы РФ Сергея Миронова.

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«Если мы уйдём из олимпийского движeния, наш спорт многое потеряет, как бы мы ни говорили. Да, мы не должны соглашaться на все их условия, естествeнно, мы не будем выстуaть против своей страны – это всe понимают, но привязывать сюда ухoд из олимпийского движeния – это ошибочно» — приводит «РИА Новости» слова Родионенко.

Отметим, что некоторые российские спортсмены выступают на международных соревнованиях под нейтральным флагом.