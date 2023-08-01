Президент РПЛ Алаев получил новое назначение в УЕФА

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев стал заместителем председателя комитета по стадионам и безопасности в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на цикл 2023-2027 годов.

Данный комитет дает рекомендации по разработке и применению современных стандартов в области стадионов и безопасности. Он также помогает администрации УЕФА в организации инспекционных визитов на стадионы, где будут проходить финалы различных турниров под эгидой организации.

«Конкретика с новой работой в УЕФА появилась. Я очень доволен. Хороший комитет», - приводит слова Алаева РИА Новости.

До июня 2023 года Алаев шесть лет занимал пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу.