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Перенесший остановку сердца игрок в американский футбол вернулся к тренировкам

Спортсмен восстанавливался с января.
01 августа 2023 12:38
автор: Александр Евграфов

Игрок клуба «Баффало Биллс» североамериканской Национальной футбольной лиги (американский футбол) Дамар Хэмлин вернулся к тренировкам, сообщается на официальном сайте лиги.

В начале января во время матча регулярного чемпионата НФЛ с «Цинциннати Бенгалс» Хэмлин столкнулся с соперником, после чего рухнул без сознания. Матч был немедленно остановлен, спортсмену попытались провести реанимационные мероприятия, а потом он был доставлен в госпиталь в критическом состоянии.

«Я решил вернуться. Моя семья, мои родители, поддержали бы меня в любом случае. Так что я принял решение, мне с этим жить, я не буду бояться», - отметил Хэмлин.

Ранее сообщалось, что остановка сердца у Хэмлина была вызвана ударом в грудь в неподходящий момент сердцебиения.

источник: NFL
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