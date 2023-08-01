Перенесший остановку сердца игрок в американский футбол вернулся к тренировкам

Игрок клуба «Баффало Биллс» североамериканской Национальной футбольной лиги (американский футбол) Дамар Хэмлин вернулся к тренировкам, сообщается на официальном сайте лиги.

В начале января во время матча регулярного чемпионата НФЛ с «Цинциннати Бенгалс» Хэмлин столкнулся с соперником, после чего рухнул без сознания. Матч был немедленно остановлен, спортсмену попытались провести реанимационные мероприятия, а потом он был доставлен в госпиталь в критическом состоянии.

«Я решил вернуться. Моя семья, мои родители, поддержали бы меня в любом случае. Так что я принял решение, мне с этим жить, я не буду бояться», - отметил Хэмлин.

Ранее сообщалось, что остановка сердца у Хэмлина была вызвана ударом в грудь в неподходящий момент сердцебиения.