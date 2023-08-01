Глава ОКР Поздняков заявил о намерении создать в Африке площадку по укреплению олимпийских ценностей

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о планах, которые формируются во исполнение декларации, принятой на втором саммите «Россия — Африка».

По словам Позднякова, в рамках заключённых меморандумов ОКР продолжит поддерживать обмены в области спортивной подготовки и развития, а совместно с партнёрскими национальными олимпийскими комитетами – продвигать повестку против политизации спорта.

«Члены Ассоциации НОКов Африки единогласно выступают против отстранения наших спортсменов от международных соревнований. Также зародилась идея создать в Африке площадку для совместной просветительской работы по укреплению и развитию олимпийских ценностей, к которой смогут подключиться все желающие», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.