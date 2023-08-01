Панкратов отреагировал на решение Рылова завершить карьеру в 2024 году

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов прокомментировал решение российского пловца, двукратного чемпиона Олимпиады в Токио Евгения Рылова завершить профессиональную карьеру.

«Это решение самого спортсмена. Только он может определить, хватит его на дальнейшие выступления или нет. Даже тренер не всегда может быть советчиком.

Женя достиг всего, чего должен был, и даже сверх того. Все мечтали на заре карьеры об одном олимпийском золоте, он сделал две золотых медали, не говоря о серебре в эстафете. Он прошел несколько чемпионатов мира с победой. Сложно найти мотивацию — победа на Олимпиаде уже была», - приводит слова Панкратова «Матч ТВ».

На Играх в Токио Евгений выиграл две золотые медали — на дистанциях 100 и 200 м на спине. Также в его активе бронза Олимпиады в Рио-де-Жанейро (200 м спина) и серебро Токио в эстафете 4×200 м вольным стилем. Ранее стало известно, что Международная федерация плавания (World Aquatics) примет решение о предоставлении допуска российским и белорусским спортсменам на соревнования под своей эгидой позднее в 2023 году.