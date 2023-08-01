В Украине призвали международные федерации лучше проверять россиян перед допуском на соревнования

Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт призвал международные спортивные федерации более тщательно проверять российских спортсменов на предмет их позиции по поводу СВО, прежде чем допускать до соревнований в нейтральном статусе.

«Есть федерации, которые реально проверяют и реально не допускают. А есть такие, как федерации дзюдо, тхэквондо, которые допустили вообще всех, даже тех, которые находятся на контрактах с ЦСКА или «Динамо», — приводит слова Гутцайта сайт ведомства.

Напомним, что в конце марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских атлетов до турниров под нейтральным флагом.