Олимпийская чемпионка Донскова сыграет роль космонавтки Валентины Терешковой

Начались съемки короткометражного фильма «1963. Время, вперед!» о подготовке полета в космос первой женщины-космонавта.

Как сообщает пресс-служба ВФХГ, свои роли получили две олимпийские чемпионки. Легендарную космонавтку Валентину Терешкову сыграет победительница ОИ-2012 по художественной гимнастике в групповом многоборье Ульяна Донскова.

Еще одну роль в фильме исполнит олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова. Кого она сыграет, не сообщается.

Режиссером картины выступит Саши Парацелс. Кинолента станет тизером к будущему сериалу.