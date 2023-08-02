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Олимпийская чемпионка Донскова сыграет роль космонавтки Валентины Терешковой

В короткометражном фильме снимется еще одна победительница ОИ.
02 августа 2023 13:40
автор: Александр Поволоцкий

Начались съемки короткометражного фильма «1963. Время, вперед!» о подготовке полета в космос первой женщины-космонавта.

Как сообщает пресс-служба ВФХГ, свои роли получили две олимпийские чемпионки. Легендарную космонавтку Валентину Терешкову сыграет победительница ОИ-2012 по художественной гимнастике в групповом многоборье Ульяна Донскова.

Еще одну роль в фильме исполнит олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова. Кого она сыграет, не сообщается.

Режиссером картины выступит Саши Парацелс. Кинолента станет тизером к будущему сериалу.

источник: Всероссийская федерация художественной гимнастики
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