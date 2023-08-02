Лидия Иванова: что это за игры без россиян? Выйдем из МОК — и будет очень хорошо

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова допускает выхода России из МОК.

«Не выйти ли нам из МОК? Там говорят о демократии, свободе слова… Но что это за игры без россиян? Томас Бах это понимает. И выйдем — и будет очень хорошо. У нас есть прекрасная инициатива, которая высказана президентом, мы сделаем свои старты. Я верю, что наше государство никогда не умалит достоинств лучших спортсменов нашей страны», — приводит слова Ивановой «Матч ТВ».