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Игра для любящих спорт! В Москве стартует квиз «Совспорт Brainboy»

Вы любите спорт? А как хорошо вы в нём разбираетесь?
Игра для любящих спорт! В Москве стартует квиз «Совспорт Brainboy»
03 августа 2023 11:00
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автор фото: "Советский спорт"

«Советский спорт» и организатор интеллектуальных игр Brainboy сделали суперпроект – квиз о спорте для настоящих знатоков! Если для вас аббревиатуры РПЛ, NHL, NBA, UFC не просто набор букв, а тройной тулуп уже перестал ассоциироваться только с морозом, то внимательно изучите описание квиза и прямо сейчас жмите сюда для записи.

Первый «Совспорт Brainboy» уже 10 августа! Собираем команды от 2 до 10 человек и играем в культовом месте «Пари Паб» на Лубянке (ул. Большая Лубянка, 24/15, с. 1). Выстрел стартового пистолета в 20:00! Лучших наградим призами от «Советского спорта»!

2 часа игры вместят 7 раундов:

- 1-й раунд – «Спорт 2023». Самое актуальное о спорте в этом году. Раунд для тех, кто следит за новостями. Особенно если ОНИ на «Советском спорте».

- 2-й раунд – «Вокруг спорта». Музыка, кино, сериалы, ТВ-программы и шоу в YouTube.

- 3-й раунд – «Футбол XXI века». Тематический раунд, который будет меняться от игры к игре. Самый первый посвящён, конечно же, футболу: вопросы про современный футбол и, возможно, даже про футбол Саудовской Аравии.

- 4-й раунд – «Игра без мяча». Название раунда говорит само за себя. Вопросы про виды спорта, где не нужен мяч.

- 5-й раунд – «Советский спорт». Все ответы будут начинаться с одной буквы. Например, если мы у вас спросим «Назовите самое первое спортивное СМИ нашей страны», ответ будет скрыт в названии раунда. Какая буква будет на этот раз — узнаем уже на игре!

- 6-й раунд – «Угадай кто?». Ответы на вопросы будут связаны с известной спортивной персоной. Мы попросим вас сопоставить полученные факты и назвать загаданного человека.

- 7-й раунд – «Блиц, блиц, блиц». Ставки, ставки, ставки! Раунд, где вы будете рисковать!

К игре можно готовиться с помощью проекта Яндекса и «Советского спорта». Просто вбиваете любую фамилию, название команды – всё, что хотите, и ищете материалы на страницах газеты начиная с 1922 года!

источник: «Советский спорт»
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