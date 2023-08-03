Олимпийский чемпион Никита Нагорный намекнул на завершение карьеры

26-летний российский гимнаст Никита Нагорный, в 2021 году завоевавший золото Олимпийских игр в командном многоборье, заявил о возможном окончании спортивной карьеры.

«Сейчас от меня будет немного демотивации, но это крик души. Недавно я впервые словил чувство бесполезности в зале… Всегда обещал себе с мужеством принять решение, когда завершать профессиональную карьеру! И, если не ошибаюсь, сейчас впервые я чувствую этот сигнал. Где-то рядом стучится новый этап моей жизни… Однако сейчас я не понимаю, что с этим делать! И эмоционально тоже», – написал Нагорный в своём Telegram-канале.

Напомним, Никита Нагорный является трехкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике. На Олимпиаде-2020 он завоевал бронзовые медали в личном многоборье и в перекладине, а также выиграл золото в командном многоборье.