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В Великобритании трансгендерам запретили участие в женских соревнованиях по гребле

Решение противоречит рекомендациям МОК по допуску трансгендеров.
03 августа 2023 19:59
автор: Александр Евграфов

Федерация гребного спорта Великобритании запретила трансгендерам участвовать в женских соревнованиях, сообщается на сайте организации.

Согласно решению, трансгендеры могут участвовать без ограничений только в мужской категории. Организация также дала право организаторам создавать так называемую «смешанную» категорию при условии, если 50% экипажа имеют право соревноваться в женских стартах. Изменения правил вступят в силу 11 сентября.

Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) и Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) запретили трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях с женщинами. Международная федерация плавания (World Aquatics) также ужесточила правила участия трансгендеров в соревнованиях.

Данное решение противоречил рекомендациям Международного олимпийского комитета, который отмечал, что «любой спортсмен, соответствующий критериям допуска, должен выступать в той гендерной категории, в которой чувствует себя лучше».

Первый спортсмен-трансгендер принял участие в Олимпийских играх в Токио в 2021 году.

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