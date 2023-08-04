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Усман Нурмагомедов узнал имя соперника по защите титула чемпиона Bellator

Он сразится на юбилейном турнире промоушена.
04 августа 2023 15:57
автор: Виталий Овсянников

25-летний непобежденный российский боец Усман Нурмагомедов, в настоящее время являющийся чемпионом Bellator в легкой весовой категории, узнал своего следующего соперника по защите титула.

Им станет 38-летний американский боец Брент Примус. Поединок состоится на юбилейном турнире Bellator 300 в Сан-Диего (США) 7 октября.

На счету Усмана Нурмагомедова 17 побед в 17 боях. В своем прошлом поединке он победил бразильца Патрики Фрейри и стал новым чемпионом Bellator в легком весе.

В активе Брента Примуса 13 боев, 11 победы и два поражения. Американец выступает в Bellator с 2013 года.

источник: Bellator
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