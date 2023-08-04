Бывший защитник «Спартака» Гранат оценил игру новичка клуба Бонгонды

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат поделился впечатлениями от игры московского «Спартака».

Экс-футболист сборной России выделили полузащитника красно-белых Тео Бонгонду.

«Могу выделить Бонгонда. Это очень яркий футболист, таких сейчас мало в Премьер-Лиге. Умеет брать игру на себя, обыгрывать, достаточно техничный игрок. Он сразу бросается в глаза, выделяется на фоне остальных», — цитирует Граната «Татар-информ».

В минувшем сезоне Бонгонда провёл три матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу.