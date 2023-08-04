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UFC объявил следующий бой Рафаэля Физиева

Азербайджанский боец занимает шестое место рейтинга промоушена в лёгком весе.
04 августа 2023 16:48
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 4 августа, пресс-служба UFC объявила о том, что 30-летний боец UFC Рафаэль Физиев, выступающий в лёгком весе, проведет свой следующий поединок против представителя Польши Матеуша Гамрота.

Встреча состоится 23 сентября на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Напомним, после шести побед подряд Рафаэль Физиев был близок к тому, чтобы подняться в рейтинге легкого веса на первую строчку и стать претендентом на титул. Однако в своем последнем бою, который состоялся 18 марта 2023 года, он уступил Джастину Гэтжи, и теперь занимает только шестое место рейтинга промоушена в дивизионе легковесов.

В активе Физиева 14 боев, 12 побед и два поражения. Его соперник 32-летний Матеуш Гамрот располагается на седьмой строчке в рейтинге легкого веса. На его счету 24 боя, 22 победы и два поражения.

источник: «Советский спорт»
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