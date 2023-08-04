Крамаренко лидирует в многоборье после первого дня на Играх стран СНГ

Российская гимнастка Лала Крамаренко лидирует в многоборье после первого дня II Игр стран СНГ. После упражнений с обручем и мячом Крамаренко набрала 71,55 баллов. На 0,1 балла меньше у белорусской гимнастки Алины Горносько.

Третье место занимает Эрика Жайлауова из Казахстана (65,25).

Россиянки Арина Аверина и Анна Попова выступали только с одним из предметов, чтобы квалифицироваться в финал отдельных упражнений. Арина за упражнение с обручем получила 35 баллов ровно, Анна за упражнение с мячом – 34,85.

Соревнования продолжатся в пятницу.