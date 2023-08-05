Спортивный арбитражный суд отменил решение ДАК РУСАДА и дисквалифицировал двух россиян

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил решения Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) РУСАДА и дисквалифицировал бобслеиста Юрия Селихова и легкоатлета Дениса Огаркова, сообщает ТАСС.

Оба спортсмена признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Они были дисквалифицированы после перепроверки допинг-проб, вывезенных из России в апреле 2019 года.

Также отмечается, что РУСАДА располагало информацией о наличии метаболитов стероидов в пробах Селихова и Огаркова, сданных ими с 2013 по 2015 год, настаивало на дисквалификации спортсменов, но ДАК принял решение оправдать атлетов, мотивируя это тем, что спортсмены не могли нести ответственность за попадание веществ в организм.

РУСАДА в итоге подало апелляцию в CAS, который отменил решение ДАК и признал спортсменов виновными. Селихов дисквалифицирован на три года (до 30 июня 2025 года), Огарков - на четыре (до 5 июля 2026 года).