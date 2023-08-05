Стало известно, почему Николсон и Селихов пропустят матч «Спартака» с «Рубином» в РПЛ

Стали известны причины, по которым голкипер «Спартака» Александр Селихов и форвард красно-белых Шамар Николсон не были включены в заявку команды на матч 3-го тура чемпионата России с «Рубином».

«Шамар продолжает набирать форму. Селихов восстанавливается», — приводит слова главы пресс-службы московского клуба Дмитрия Зеленова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Рубин» примет на своём поле «Спартак» сегодня, 5 августа в рамках 3-го тура РПЛ. Начало матча – в 17:30 мск. В данный момент подопечные Гильермо Абаскаля занимают третье место в турнирной таблице национального первенства (6 очков), казанская команда находится на десятой позиции (2 очка).