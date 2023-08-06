Предолимпийские соревнования в Париже по плаванию на открытой воде отменили из-за загрязнения Сены

Международная федерация плавания объявила об отмене этапа Кубка мира по плаванию на открытой воде.

Как сообщает пресс-служба World Aquatics, соревнования в Париже не состоятся из‑за высокого уровня загрязнений в реке Сена.

Турнир должен были стать тестовыми перед ОИ-2024. Причиной загрязнения воды в Сене названы дожди, которые прошли в Париже.

«После недавнего превышения среднего уровня осадков в Париже качество воды в Сене остается ниже допустимых стандартов для сохранения здоровья пловцов», – говорится в заявлении World Aquatics.

Отметим, что решение об спортсменов из России и Беларуси в Играх-2024 до сих пор не принято.