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Ткачёв перед переходом в «Авангард» получил два предложения из НХЛ

Хоккеист выбрал омский клуб.
06 августа 2023 13:43
автор: Александр Кожевников

Нападающий Владимир Ткачёв до подписания контракта с «Авангардом» рассматривал предложения «Нэшвилла» и «Сан-Хосе». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Клубы НХЛ предлагали форварду 1,1 и 0,9 миллиона долларов в год соответственно.

В итоге хоккеист выбрал «Авангард».

Ткачёв будет зарабатывать каждый сезон по 100 миллионов рублей, не учитывая бонусов. Другой источник утверждает, что зарплата Владимира составит 120 млн за год. Ещё 80 млн он может получить благодаря бонусам.

В минувшем сезоне Ткачёв провёл 78 матчей, в которых набрал 73 (26+47) очка при показателе полезности «+26».

источник: «Спорт-Экспресс»
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