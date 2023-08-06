Арина Аверина выиграла золото на Играх стран СНГ в упражнениях с обручем 

Российская гимнастка Арина Аверина стала победительницей соревнований в упражнениях с обручем в рамках Игр стран СНГ-2023, которые проходят в Минске (Беларусь).

Отметим, что по ходу турнира Арина заработала 36,1 балла. На втором месте оказалась её соотечественница Лала Крамаренко с результатом в 35,1 балла. Тройку лучших замкнула представительница Беларуси Алина Горносько, записав на свой счёт 33,35 балла.

Добавим, что Игры СНГ в Беларуси продлятся с 4 августа по 14 число того же месяца.

За свою карьеру в художественной гимнастике Аверина стала пятикратной чемпионкой мира и девятикратной победительницей чемпионата Европы.