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Арина Аверина выиграла золото на Играх стран СНГ в упражнениях с обручем 

24-летняя спортсменка обошла ближайшую преследовательницу на один балл. 
06 августа 2023 17:39
автор: Глеб Шевяков

Российская гимнастка Арина Аверина стала победительницей соревнований в упражнениях с обручем в рамках Игр стран СНГ-2023, которые проходят в Минске (Беларусь).

Отметим, что по ходу турнира Арина заработала 36,1 балла. На втором месте оказалась её соотечественница Лала Крамаренко с результатом в 35,1 балла. Тройку лучших замкнула представительница Беларуси Алина Горносько, записав на свой счёт 33,35 балла.

Добавим, что Игры СНГ в Беларуси продлятся с 4 августа по 14 число того же месяца.

За свою карьеру в художественной гимнастике Аверина стала пятикратной чемпионкой мира и девятикратной победительницей чемпионата Европы.

источник: «Советский спорт»
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