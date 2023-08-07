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Сирийский журналист: МОК понимает, что исключение России сведёт олимпийскую систему на нет

Ждем, когда мысли перейдут в действие.
Сирийский журналист: МОК понимает, что исключение России сведёт олимпийскую систему на нет
07 августа 2023 15:20
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Сирийский журналист Аббас Джума прокомментировал ситуацию с отстранением России от международных соревнований.

«В МОК сидят не дураки, они понимают, что исключение россиян сведет олимпийскую систему на нет. Все это превратится в политический клуб западных держав, которые развлекаются в свободное от русофобии время. Китай и Индия смотрят на это все безобразие и понимают, что сегодня Россия, а завтра они или любой, кто не захочет прогибаться под западный диктат. У нас же есть прекрасные площадки, БРИКС или ШОС. Все к этому движется», - приводит «Матч ТВ» слова журналиста.

Игры БРИКС должны пройти в Казани в июне 2024 года. Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал другим спортивным организациям допустить в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов при отсутствии связей с армией. При этом сам МОК отложил решение о допуске атлетов из этих стран на летние Олимпийские игры в Париже.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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