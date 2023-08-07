Российских тяжелоатлетов не пустили к участию в чемпионате мира

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила российских спортсменов к участию до чемпионата мира 2023 года даже в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 17 сентября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

При этом исполком организации утвердил список нейтральных спортсменов, в который вошли 12 белорусских тяжелоатлетов. Также из Беларуси в него включены семь человек обслуживающего персонала и один технический судья.

Но шанс попасть на Олимпиаду в Париже сохраняется IWF разрешил спортсменам подать заявление на освобождение от участия в квалификационных соревнованиях при «исключительных обстоятельствах». О каких обстоятельствах идет речь, не сообщается.