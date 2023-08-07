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Российские спортсмены завоевали 23 медали в третий день Игр стран СНГ

Соревнования проходят в Беларуси.
07 августа 2023 23:19
автор: Александр Евграфов

Российские спортсмены завоевали 23 награды в третий медальный день на II Играх стран СНГ, которые проходят в Беларуси.

У сборной России за день 12 золотых, восемь серебряных и три бронзовых медалей.

Команда продолжает лидировать в общекомандном медальном зачете со 104 наградами (51 золотая, 33 серебряные, 20 бронзовых). На втором месте располагается хозяйка турнира, сборная Беларуси (16-20-36), на третьем - команда Узбекистана (7-11-15).

Вторые Игры стран СНГ продлятся до 14 августа. Соревнования проводятся по 20 видам спорта, будет разыграно 246 комплектов наград.

источник: «Советский спорт»
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