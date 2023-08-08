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Нидерландским военнослужащим запретили участвовать в соревнованиях с атлетами из России

Ранее спортсмены из Голландии состязались с дзюдоистами из России.
08 августа 2023 12:46
автор: Александр Поволоцкий

Министерство обороны Нидерландов запретило своим солдатам участвовать в соревнованиях, в которых участие принимают россияне или белорусы.

Как сообщает NOS, решение военного ведомства было принято после того, как нидерландские атлеты выступили в турнире по дзюдо в Доминиканской Республике. В соревнованиях принимали участие спортсмены из России.

Напомним, что МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских атлетов, которые связаны контрактами с военными структурами.

В середине июля стало известно, что ОКР и НОК Белоруссии не вошли в число национальных олимпийских комитетов, которым направят приглашения на ОИ-2024 в Париже.

источник: NOS.nl
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