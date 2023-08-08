Украина потребует от глав государств мира запретить въезд российским и белорусским спортсменам

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной Рады Украины подготовил для проект обращения к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд для российских и белорусских спортсменов и делегаций, сообщается в Telegram-канале комитета.

По данным авторов проекта, разработка и принятие такого постановления обусловлены предложениями Международного олимпийского комитета относительно возможного допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным флагом.

Особенно злит авторов проекта возможность участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже. Отдельно в проекте обращения выделен президент Франции, к которому адресован призыв не допускать на свою территорию спортсменов из РФ и Беларуси, даже несмотря на решения МОК.