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Украина потребует от глав государств мира запретить въезд российским и белорусским спортсменам

Комитет Верховной Рады готовит очередной проект обращения.
08 августа 2023 20:59
автор: Александр Евграфов

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной Рады Украины подготовил для проект обращения к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд для российских и белорусских спортсменов и делегаций, сообщается в Telegram-канале комитета.

По данным авторов проекта, разработка и принятие такого постановления обусловлены предложениями Международного олимпийского комитета относительно возможного допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным флагом.

Особенно злит авторов проекта возможность участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже. Отдельно в проекте обращения выделен президент Франции, к которому адресован призыв не допускать на свою территорию спортсменов из РФ и Беларуси, даже несмотря на решения МОК.

источник: «Советский спорт»
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