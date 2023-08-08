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Российские спортсмены завоевали 21 награду в четвертый день Игр стран СНГ

Соревнования проходят в Беларуси.
08 августа 2023 22:09
автор: Александр Евграфов

Российские спортсмены завоевали 21 награду в четвертый медальный день на II Играх стран СНГ, которые проходят в Беларуси.

У сборной России за день 8 золотых,10 серебряных и три бронзовых медали.

Команда продолжает лидировать в общекомандном медальном зачёте со 125 наградами (59 золотая, 43 серебряные, 23 бронзовых). На втором месте располагается хозяйка турнира, сборная Беларуси (24-24-46), на третьем — команда Узбекистана (8-13-17).

Вторые Игры стран СНГ продлятся до 14 августа. Соревнования проводятся по 20 видам спорта, будет разыграно 246 комплектов наград.

источник: «Советский спорт»
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