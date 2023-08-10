Российские спортсмены завоевали 28 медалей в пятый день Игр стран СНГ

Российские спортсмены завоевали 28 награду в пятый медальный день на II Играх стран СНГ, которые проходят в Беларуси.

У сборной России за день 18 золотых, 7 серебряных и три бронзовых медали.

Команда продолжает лидировать в общекомандном медальном зачёте со 153 наградами (77 золотых, 50 серебряные, 26 бронзовых). На втором месте располагается хозяйка турнира, сборная Беларуси (27-34-61), на третьем — команда Узбекистана (9-13-26).

Вторые Игры стран СНГ продлятся до 14 августа. Соревнования проводятся по 20 видам спорта, будет разыграно 246 комплектов наград.