Болельщики и футболисты ЦСКА в Москве простились с Мандрыкиным

Церемония прощания с бывшим вратарем ЦСКА Вениамином Мандрыкиным состоялась на стадионе московского футбольного клуба.
Проститься с футболистом пришли главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, гендиректор команды Роман Бабаев, тренер Валерий Газзаев, футболисты ЦСКА, болельщики.
Бывший голкипер ЦСКА и сборной России скончался 6 августа на 42-м году жизни. В 2010 году в результате ДТП Мандрыкин получил серьезную травму шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга и был прикован к постели.
Похороны состоятся на Перепечинском кладбище в Московской области.
источник: «Советский спорт»