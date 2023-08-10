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Болельщики и футболисты ЦСКА в Москве простились с Мандрыкиным

Бывший голкипер армейцев и сборной России скончался 6 августа.
10 августа 2023 12:36
автор: Александр Евграфов

Церемония прощания с бывшим вратарем ЦСКА Вениамином Мандрыкиным состоялась на стадионе московского футбольного клуба.

Проститься с футболистом пришли главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, гендиректор команды Роман Бабаев, тренер Валерий Газзаев, футболисты ЦСКА, болельщики.

Бывший голкипер ЦСКА и сборной России скончался 6 августа на 42-м году жизни. В 2010 году в результате ДТП Мандрыкин получил серьезную травму шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга и был прикован к постели.

Похороны состоятся на Перепечинском кладбище в Московской области.

источник: «Советский спорт»
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