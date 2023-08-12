Национальная электронная библиотека и ЦСКА запустили спецпроект в честь 100-летия клуба. Посетить его можно уже сейчас по ссылке: https://cska100.rusneb.ru/ .

Проект охватил всю 100-летнюю историю клуба, начиная от завоевания в 1923 году на первенстве Красной Армии легкоатлетами общества любителей лыжного спорта главного приза и заканчивая награждением клуба орденом Александра Невского 29 апреля 2023 года Министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Любой посетивший сайт сможет прочитать статьи о ЦСКА из изданий «Физкультура и спорт», «Известия физической культуры», а также «Советский спорт», и увидеть архивные фотографии и экспонаты из Музея спортивной славы ЦСКА: форму легендарных армейцев, кубки, снаряды, ордена и награды.