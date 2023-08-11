«Штаб» - лучший в «Пари Пабе»! «Советский Спорт» и Brainboy провели исторический спортивный квиз

В центре Москвы прошёл первый спортивный квиз «Советского спорта» совместно с Brainboy.

В культовом «Пари Пабе» на Большой Лубянке прошло очередное историческое событие в жизни «Советского спорта». Около сотни любителей спорта в составе 15 команд сражались в первом квизе, созданном первым спортивным медиа России и организатором интеллектуальных игр Brainboy. Знатоки на протяжении семи раундов решали задачи на логику, знание и интуицию. Всего 54 вопроса. Среди соревнующихся было немало опытных игроков как из мира спорта, так и из «Что? Где? Когда?».

У каждого раунда была своя оригинальная механика. В первом участники выбирали правильный ответ из предложенных вариантов. Во втором необходимо было вспомнить всё, что посвящено спорту из мира фильмов, сериалов, музыки и шоу. Третий раунд очень ждали футбольные болельщики. «Футбол XXI века» действительно не вызвал у них больших трудностей. В четвёртом радовались уже фанаты Формулы-1, ММА и фигурного катания. Именно эти темы были отыграны в формате популярной телепередачи «Своя игра». В пятом все ответы начинались на одну и ту же букву. А в шестом были факты про одного и того же человека. Его-то и надо было угадать.

Всё, как всегда, решалось в последнем седьмом раунде. «Блиц, блиц, блиц» состоял из 12 вопросов по 20 секунд каждый. Усложнялось всё ставками, которые могли делать команды, если были уверены в ответе. Правильный ответ – плюс 2 балла, неправильный – минус 1 и целых 24 балла на кону. Раунд ожидаемо сильно поменял расклады в финальной тройке. Как итог – лучше всех себя проявила команда «Штаб». С результатом в 59 баллов они уверенно заняли первое место. Следом за ними на пьедестал в прямом смысле ворвались Neverkusen и «С детства за Лестер» – 53 и 52,5 балла соответственно.

На пьедестале было не три привычных места, а сразу пять. Подарки также получили четвёртая и 12-я команды. Среди призов было не только традиционное шампанское, но и сертификаты от «Пари Паб», оригинальные носки от «Советского спорта» и фирменный мерч от друзей из «Рейтинга Букмекеров».

Новая игра пройдёт уже в сентябре. Следите за анонсами на страницах «Советского спорта».