Стало известно, сколько российских спортсменов сменили гражданство с 2022 года 

Стало известно точное количество российских спортсменов, сменивших спортивное гражданство с 2022 года.

«По имеющейся информации, в 2022 и 2023 годах количество спортсменов сборных, сменивших спортивное гражданство, составляет 67 человек. Из них 47 человек — представители летних олимпийских видов спорта, 8 человек — зимних олимпийских видов спорта и 12 — неолимпийских видов спорта», — приводит заявление пресс-службы Министерства спорта РФ ТАСС.

Напомним, в феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал отстранить россиян от международных турниров. Весной 2023 года МОК предоставил спортивным федерациям рекомендации о допуске спортсменов из России в нейтральном статусе при условии, что они не имеют связи с вооружёнными структурами своей страны.