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Стало известно, сколько российских спортсменов сменили гражданство с 2022 года 

В феврале прошлого года атлеты из России были отстранены от международных соревнований. 
Стало известно, сколько российских спортсменов сменили гражданство с 2022 года 
11 августа 2023 23:04
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Стало известно точное количество российских спортсменов, сменивших спортивное гражданство с 2022 года.

«По имеющейся информации, в 2022 и 2023 годах количество спортсменов сборных, сменивших спортивное гражданство, составляет 67 человек. Из них 47 человек — представители летних олимпийских видов спорта, 8 человек — зимних олимпийских видов спорта и 12 — неолимпийских видов спорта», — приводит заявление пресс-службы Министерства спорта РФ ТАСС.

Напомним, в феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал отстранить россиян от международных турниров. Весной 2023 года МОК предоставил спортивным федерациям рекомендации о допуске спортсменов из России в нейтральном статусе при условии, что они не имеют связи с вооружёнными структурами своей страны.

источник: ТАСС
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